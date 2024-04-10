ВИДЕО ⟩ Известный украинский певец рассказал о поступке сумасшедшей фанатки: «Мерзкие такие»

«Иногда меня это пугает, потому что случаются такие странные курьезы: человек может быть просто нездоровым. Такое есть, и происходят стремные моменты. Был один самый страшный момент, даже стыдно о нем говорить. Есть не очень адекватные люди, есть психически больные, у которых даже есть справка, и я об этом знаю. Они могут сесть с тобой в такси. Вот у меня такое было, когда я подъехал на радиостанцию, и женщина пыталась сесть ко мне. Она держала дверь и хотела сесть ко мне», - признался певец.