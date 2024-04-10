Украинский певец Melovin рассказал, что у него есть довольно странные поклонницы, которые присылают ему жуткие подарки или своими поступками заставляют его смущаться, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Известный украинский певец рассказал о поступке сумасшедшей фанатки: «Мерзкие такие»
В программе «Люкс Фм» Melovin сказал, что иногда случаются такие ситуации, о которых даже рассказывать страшно.
«Иногда меня это пугает, потому что случаются такие странные курьезы: человек может быть просто нездоровым. Такое есть, и происходят стремные моменты. Был один самый страшный момент, даже стыдно о нем говорить. Есть не очень адекватные люди, есть психически больные, у которых даже есть справка, и я об этом знаю. Они могут сесть с тобой в такси. Вот у меня такое было, когда я подъехал на радиостанцию, и женщина пыталась сесть ко мне. Она держала дверь и хотела сесть ко мне», - признался певец.
Также он рассказал о странных подарках, которые ему присылают некоторые поклонницы.
«Подарки очень странные. Очень. Мерзкие такие. Трусы скомканные, без бирки, какие-то ложки для детей и записки "для наших с тобой детей", прям с описанием...» - добавил артист.