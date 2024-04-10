ФОТО И ВИДЕО ⟩ Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя
На поминальной службе по своему дедушке Уильяму Джеку Гарнеру, отцу матери Дженнифер Гарнер, средний ребенок Бена Аффлека появидся в мужском костюме, с короткой стрижкой и назвал себя Фином. Он прочитал библейский стих прихожанам Объединенной методистской церкви Крайст-Черч в Чарльстоне, Западная Вирджиния.
Ben Affleck’s daughter announces they are TRANS and have Transitioned to a boy whilst speaking at her grandfathers funeral.— Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2024
15 year old Seraphina Rose announced her new boy name for the first time, referring to herself as Fin:
“Hello my name is Fin Affleck.” pic.twitter.com/GdmpXDxcoF
Вслед за другими внуками Уильяма Фин представился на церковной кафедре, сказав:
«Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек». Далее последовало чтение 16 главы, восьмого стиха из Книги Притчей: «Лучше немного с праведностью, чем большой доход с несправедливостью».
У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн, которой 18 лет, и младший брат, 15-летний Сэмюэл. Их родители развелись в 2015 году и оформили развод в 2018-м, но сохранили дружеские отношения.
В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как сводным братом. Их сфотографировали вместе на улице Лос-Анджелеса с Аффлеком 12 февраля, где Фин был с короткими розовыми волосами.
JUST IN:— Anthony Hughes (@CallMeAntwan) April 9, 2024
Ben Affleck's daughter with Jennifer Garner (left), Seraphina Rose, has just recently announced she's calling herself "Fin Affleck"...
It's worth noting, his new wife Jennifer Lopez, also has a "gender-neutral" child (right). pic.twitter.com/GpmqT64VVt
Впервые о том, что девочка решила, что она мальчик, появились несколькими днями ранее, когда Фина сфотографировали обнимающим маму Дженнифер на прощание на остановке школьного автобуса в Брентвуде, штат Луизиана. На фотографии можно увидеть имя «Фин», вышитое на его рюкзаке.
Подросток уже много лет носит мальчишескую стрижку и регулярно фотографируется в мужественной одежде.
Фин - не единственный, кто сейчас пытается обрести свою индивидуальность и определиться с настоящим полом. Джей Ло впервые публично представила Эмме публике как небинарную персону на гала-вечере Blue Diamond Фонда Лос-Анджелеса Доджерс, где они обе выступили в июне 2022 года.