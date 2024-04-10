ФОТО И ВИДЕО ⟩ Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя

На поминальной службе по своему дедушке Уильяму Джеку Гарнеру, отцу матери Дженнифер Гарнер, средний ребенок Бена Аффлека появидся в мужском костюме, с короткой стрижкой и назвал себя Фином. Он прочитал библейский стих прихожанам Объединенной методистской церкви Крайст-Черч в Чарльстоне, Западная Вирджиния.

Ben Affleck’s daughter announces they are TRANS and have Transitioned to a boy whilst speaking at her grandfathers funeral.



15 year old Seraphina Rose announced her new boy name for the first time, referring to herself as Fin:



“Hello my name is Fin Affleck.” pic.twitter.com/GdmpXDxcoF — Oli London (@OliLondonTV) April 9, 2024

Вслед за другими внуками Уильяма Фин представился на церковной кафедре, сказав:

«Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек». Далее последовало чтение 16 главы, восьмого стиха из Книги Притчей: «Лучше немного с праведностью, чем большой доход с несправедливостью».

У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн, которой 18 лет, и младший брат, 15-летний Сэмюэл. Их родители развелись в 2015 году и оформили развод в 2018-м, но сохранили дружеские отношения.

В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как сводным братом. Их сфотографировали вместе на улице Лос-Анджелеса с Аффлеком 12 февраля, где Фин был с короткими розовыми волосами.

JUST IN:



Ben Affleck's daughter with Jennifer Garner (left), Seraphina Rose, has just recently announced she's calling herself "Fin Affleck"...



It's worth noting, his new wife Jennifer Lopez, also has a "gender-neutral" child (right). pic.twitter.com/GpmqT64VVt — Anthony Hughes (@CallMeAntwan) April 9, 2024

Впервые о том, что девочка решила, что она мальчик, появились несколькими днями ранее, когда Фина сфотографировали обнимающим маму Дженнифер на прощание на остановке школьного автобуса в Брентвуде, штат Луизиана. На фотографии можно увидеть имя «Фин», вышитое на его рюкзаке.

Подросток уже много лет носит мальчишескую стрижку и регулярно фотографируется в мужественной одежде.

Фин - не единственный, кто сейчас пытается обрести свою индивидуальность и определиться с настоящим полом. Джей Ло впервые публично представила Эмме публике как небинарную персону на гала-вечере Blue Diamond Фонда Лос-Анджелеса Доджерс, где они обе выступили в июне 2022 года.