ВЕРА И ВЕСНА ⟩ В Таллинне открылась выставка, которая дарит любовь

Персональная выставка Веры Станишевской «Живые истории» в Галерее Русского театра завершает юбилейный год художницы. Это уже четвертая авторская выставка за год, с апреля 2023 до апреля нынешнего года.

«Четвертая выставка за год - это очень много, так много как в этом году я не работала еще никогда», - с улыбкой говорит Вера Станишевская. Художница отмечает, что хотя работать она очень любит, все же и про отпуск нельзя забывать. Вскоре она собирается уехать с дочерью отдыхать в солнечную Испанию.

Веру Станишевскую пришел поздравить и Вадим Белобровцев. Фото: Konstantin Sednev

«Живые истории» - это удивительный мир акварели, который придумала и создала своей рукой Вера Станишевская. Большая часть представленных на выставке картин – новые работы, и зритель увидит их впервые. Многие из картин – лишь части различных циклов.

«Я начинаю придумывать какую-то историю, но она не вмещается в одну работу. Тогда появляется следующая на эту же тему, только тема развивается. Так и рождается целый цикл. Очень редко, когда одна история вмещается в один натюрморт», - рассказывает художница.

Выставка «Живые истории» будет украшать Галерею Русского театра до 31 мая. Поэтому каждый гость сможет ознакомиться с ней, например, во время антракта. Директор Русского театра Анне-Ли Пяйв считает, что выставка Веры Станишевской несомненно подарит театру весеннее настроение.

«Радость, теплота, нежность, - описывает Анне-Ли Пяйв чувства, которые возникают у нее при рассматривании работ Веры Станишевской. - Невозможно пройти мимо этих картин, они заставляют задуматься, остановиться. Это очень важно! Для меня лично это весна, свежесть, обновление».

Выставка не случайно называется «Живые истории», у каждой картины есть своя интересная история, а часто и зашифрованные послания к зрителям. Натюрморт - любимый жанр Веры Станишевской, но пишет она свои картины не с натуры, как обычно делают большинство художников. Она их сочиняет, создавая свой особый мир и придумывая некую историю. Впрочем, и вокруг самого автора собираются удивительные люди и происходят совершенно волшебные вещи.

«Здесь была предыдущая выставка фотохудожницы, и она вчера снимала свои работы. И хотя мы не были знакомы, разговорились, - рассказывает Вера Станишевкая. – Оказалось, что со своим будущим мужем она познакомилась на открытии моей выставки три года тому назад».