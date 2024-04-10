Принц Гарри страдает без общения с Кейт Миддлтон и хочет помириться: Меган Маркл в ярости

Известно, что герцог называл Кейт своей сестрой, которой у него никогда не было. А потому, уверен королевский эксперт Том Куинн, принц невероятно жалеет о том, что назвал Кейт в своих мемуарах «грубой и трудной», и скучает по ней.

«Он разрывается между верностью своей жене и сожалением о потере той, с кем был близок. Разрыв отношений с Кейт был для него вторым потрясением после смерти матери», - высказался источник, пишет New York Post.

Меган тем временем и рада, что принцу будет непросто наладить отношения с невесткой. По словам эксперта, она не чувствует себя виноватой перед Кейт и считает, что она должна была поддерживать актрису.

«Меган не может понять, почему принцесса была не за нее, а против, ведь они обе "аутсайдеры" в этой семье», - поделился Куинн.

И хотя Меган безумно сочувствует Кейт из-за ее онкологии, не считает это весомым поводом для примирения. Их отношения слишком «ядовиты», и извиняться, добавил источник, должна принцесса.