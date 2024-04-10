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ФОТО ⟩ «Она уже не малютка!» Эстонский политик Лийна Керсна делится милым фото своей сестры по случаю ее дня рождения

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Моей лучшей и самой дорогой сестре на свете сегодня исполняется 30 лет! Я восхищаюсь тобой каждый день и благодарю за то, что ты есть у меня», – делится милым фото и передает сердечные пожелания своей сестре Лийна Керсна.

«Я всегда буду смотреть на свою младшую сестру, которой сегодня исполнилось 30 лет, нежным и восхищенным взглядом», – пишет Лийна Керсна рядом с милой фотографией, опубликованной в социальных сетях. В посте она передает наилучшие пожелания сестре Лилле. «Моей лучшей и самой дорогой сестре на свете сегодня исполняется 30 лет! Я восхищаюсь тобой каждый день и благодарю за то, что ты есть у меня», – добавляет она.

Многие комментаторы очарованы снимком:

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