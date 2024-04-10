«Моей лучшей и самой дорогой сестре на свете сегодня исполняется 30 лет! Я восхищаюсь тобой каждый день и благодарю за то, что ты есть у меня», – делится милым фото и передает сердечные пожелания своей сестре Лийна Керсна.
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ФОТО ⟩ «Она уже не малютка!» Эстонский политик Лийна Керсна делится милым фото своей сестры по случаю ее дня рождения
«Я всегда буду смотреть на свою младшую сестру, которой сегодня исполнилось 30 лет, нежным и восхищенным взглядом», – пишет Лийна Керсна рядом с милой фотографией, опубликованной в социальных сетях. В посте она передает наилучшие пожелания сестре Лилле. «Моей лучшей и самой дорогой сестре на свете сегодня исполняется 30 лет! Я восхищаюсь тобой каждый день и благодарю за то, что ты есть у меня», – добавляет она.