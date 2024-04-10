ВИДЕО ⟩ Звезду фильма «Дюна» осудили за отказ съесть подаренный ей круассан

На пресс-показе картины актрису встретили огромным круассаном. Артистка была поражена неожиданным подношением.

«Да не может быть», – удивилась она, увидев гигантскую булку, и даже попозировала с подарком.

В шутку она даже попыталась засунуть его к себе в платье, но на нем не было кармана, еще и подходящего размера.

Впрочем, звезде нового фильма Луки Гуаданьино пришлось отклонить презент. Зендея оставила круассан дарителю, но пообещала забрать его позже.

Хейтеры тут же подхватили эту ситуацию, обвиняя ее в неуважении к поклонникам. Однако поклонники Зендеи не заставили себя долго ждать и обрушили на них свои аргументы.

«Наоборот логично, что она не стала пробовать то, что ей дали неизвестные люди. Не факт, что это действительно был фанат», – ответила хейтерам одна из комментаторов.

«Ага, в идеальном белом платье перед премьерой, после того как несколько часов делала макияж, самое то есть круассан, стоя перед фанатами», – поделилась комментатор под ником Katty.

«Вполне нормально отказаться его есть: непонятно, где он лежал и кто его трогал, он же без упаковки даже. Может, этот круассан пять минут назад на полу был», – возмутилась еще одна поклонница актрисы.

В начале месяца крупнейшая киностудия мира анонсировала пятую «Матрицу».