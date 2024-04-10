7 апреля на премьере нового фильма «Претенденты» в Париже Зендею захейтили за отказ съесть круассан, который ей подарил поклонник, сообщает Zakon.kz.
ВИДЕО ⟩ Звезду фильма «Дюна» осудили за отказ съесть подаренный ей круассан
На пресс-показе картины актрису встретили огромным круассаном. Артистка была поражена неожиданным подношением.
«Да не может быть», – удивилась она, увидев гигантскую булку, и даже попозировала с подарком.
В шутку она даже попыталась засунуть его к себе в платье, но на нем не было кармана, еще и подходящего размера.
Впрочем, звезде нового фильма Луки Гуаданьино пришлось отклонить презент. Зендея оставила круассан дарителю, но пообещала забрать его позже.
Хейтеры тут же подхватили эту ситуацию, обвиняя ее в неуважении к поклонникам. Однако поклонники Зендеи не заставили себя долго ждать и обрушили на них свои аргументы.
«Наоборот логично, что она не стала пробовать то, что ей дали неизвестные люди. Не факт, что это действительно был фанат», – ответила хейтерам одна из комментаторов.
«Ага, в идеальном белом платье перед премьерой, после того как несколько часов делала макияж, самое то есть круассан, стоя перед фанатами», – поделилась комментатор под ником Katty.
«Вполне нормально отказаться его есть: непонятно, где он лежал и кто его трогал, он же без упаковки даже. Может, этот круассан пять минут назад на полу был», – возмутилась еще одна поклонница актрисы.
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