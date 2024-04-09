ФОТО ⟩ Леди Гага появилась на публике с обручальным кольцом

На певице заметили обручальное кольцо с большим бриллиантом во время того, как она в воскресенье шла к своей подруге.

Для прогулки звезда надела длинное черное пальто, которое она дополнила объемной сумкой от Bottega Veneta и черными туфлями-лодочками на каблуке.

Ее безымянный палец украшало кольцо с массивным бриллиантом

С 2019 года актриса встречается с генеральным директором Parker Group Майклом Полански. В начале 2020 года пара подтвердила слухи о своем романе, опубликовав совместное фото в соцсетях.

С этого времени влюбленные начали вместе появляться на публике. В феврале Леди Гагу и Полански заметили в VIP-ложе на Суперкубке в Лас-Вегасе. На нем можно заметить, что звезда чувствует себя расслабленной рядом с любимым.

Пока певица и ее любимый не прокомментировали новый статус своих отношений.