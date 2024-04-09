Светящийся лед и тысячи восторженных глаз: звезды мирового фигурного катания устроили в Таллинне королевское шоу

Ведущей вечера стала директор ледового холла Tondiraba, фигуристка и семикратная чемпионка Эстонии Елена Глебова. Объявляя яркие номера, Глебова и сама выходила на лед. В этот вечер на ней было короткое розовое платье и белоснежные коньки.

Во время двухчасового яркого шоу на ледовой арене Tondiraba звезды мирового фигурного катания сменялись одна за другой. Показал свои пируэты таллиннской публике и "рок-звезда" фигурного катания, а с недавних пор новый чемпион мира Илья Малинин, а также действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, а также первый в истории Эстонии призер чемпионата Европы 2023 Александр Селевко.

Изюминкой ледового шоу стал скрипач Эдвин Мартон, известный во всем мире своими уникальными саундтреками гала-концертов звезд фигурного катания. Мартон в этот вечер играл на скрипке на специально отстроенной прямо на катке небольшой сцене. Фигуристы показывали свои номера на фоне его трогающих до глубины души композиций, создавая в этот вечер настоящую ледовую магию. В некоторых номерах в этот вечер использовался даже живой огонь. Каждое выступление было уникальным, ведь создавалась именно для этого королевского шоу.

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