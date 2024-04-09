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Черное пятно на Земном шаре: Илон Маск показал солнечное затмение с орбиты

Limon.ee
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Солнечное затмение. Снимок иллюстративный.
Солнечное затмение. Снимок иллюстративный. Фото: kdshutterman/Shutterstock

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как выглядело солнечное затмение на поверхности Земного шара, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, снятыми со спутника на орбите, Маск поделился в соцсети X.

На видео видно черное округлое пятно, покрывшее поверхность Земли.

«Вид на затмение с орбиты», - подписал видео миллиардер.

8 апреля жители жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдали грандиозное явление - солнечное затмение, полная фаза которого составила 4 минуты 28 секунд.

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