Черное пятно на Земном шаре: Илон Маск показал солнечное затмение с орбиты

Кадрами, снятыми со спутника на орбите, Маск поделился в соцсети X.

«Вид на затмение с орбиты», - подписал видео миллиардер.

8 апреля жители жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах наблюдали грандиозное явление - солнечное затмение, полная фаза которого составила 4 минуты 28 секунд.