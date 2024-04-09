Робокоп и Чипсы: нелепые детские имена, которые попали под запрет в разных странах мира

Выбрать имя для ребенка - часто непростая задача, которая может стать причиной ссор между родителями, а порой и недоразумений с другими близкими родственниками. Но бывает и так, что против выбранного родителями имени выступает даже государство. Так происходит, когда фантазия родителей заходит слишком далеко - за пределы адекватности, пишет ЮНИАН.