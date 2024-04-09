ВИДЕО ⟩ «Бывает раз в жизни»: влюбленные поженились во время солнечного затмения за символическую плату

Организаторы предоставили всем желающим возможность официально пожениться во время редкого небесного явления за символическую плату в 100 долларов. В программу мероприятия входили церемония, свадебный торт на космическую тематику и произнесение тоста за молодоженов.

Торжество завершилось за несколько минут до того, как Луна полностью закрыла диск Солнца, создав «огненную корону» в небе, напоминающее обручальное кольцо.

Один из участников групповой свадьбы во время солнечного затмения Киган Райт признается, что не мог упустить такую возможность, ведь она выпадает лишь раз в жизни.

«Моя возлюбленная хотела чего-то более традиционного. Это заняло некоторое время, но я наконец убедил ее жениться во время затмения», – рассказал Райт в интервью местным журналистам.

Супруги планируют праздновать медовый месяц на острове Сент-Круа, входящем в состав Виргинских островов США.

«Это намного эффектнее, чем я себе представляла, и не похоже ни на что. Просто перехватывает дух. Я была самой счастливой и пережить это вместе с ним», – сказала Ружо, невеста Райта.

Кстати, полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года стало первым, видимым в континентальной части США с 2017 года. Редкое явление охватило 13 штатов от Тихого до Атлантического океана. Следующая возможность понаблюдать за этим выпадет лишь в августе 2044 года.