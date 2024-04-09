Известная украинская певица призналась в алкогольной зависимости

Первым о серьезной проблеме исполнительницы заговорил блогер Богдан Беспалов. Он поделился, что люди из близкого окружения Лиды рассказали ему, что артистка находится на лечении в реабилитационном центре. Более того, они даже показали как доказательство видео, которое Lida Lee записала для них, чтобы поделиться, как проходит ее выздоровление.

«Лида сейчас проходит лечение, достаточно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. Вот этот кружочек (видео – прим. ред.), который нам слили, – это из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой, и там Лида скинула кружочек и рассказывала о том, как сейчас идет ее лечение», – рассказал Богдан Беспалов на своем YouTube-канале.

В Instagram-stories Лида отреагировала на "слив" о ее зависимости. Певица подтвердила, что это правда. Также она добавила, что ей больно от того, что ее предали самые близкие друзья, которые распространили информацию о лечении. Пока что артистка не готова делиться подробностями. Впрочем, она пообещала, когда ей станет лучше, выйдет на связь.

«В самый уязвимый период жизни от ближайших друзей нож в спину… Думаю, смогу когда-нибудь рассказать, но не сейчас. Я не прощаюсь! Это лишь последний эпизод "пропасти"», – прокомментировала Lida Lee.