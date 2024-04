Красавица из Эстонии Кайри Апри Лауметс шесть лет назад, находясь в отпуске, наткнулась на объявление о продаже недвижимости. Планов обзавестись домом в другой стране не было. Но уже через месяц они с партнером сидели за столом и покупали дом на берегу моря недалеко от Алании в Турции. Ее прекрасный дом выглядит как роскошный рай, слишком дорогой даже для того, чтобы о нем мечтать. Но оказалось, что это совсем не так. Кайри открывает дверь в свой дом и откровенно о нем рассказывает.

Kairi on õnnelik naine, kes armastab värve, liikumist ja üllatus-üllatus: koristamist. Kuidas ta tüütu töö enda jaoks meeldivaks mõtleb? Tal on selleks oma nipp. Samamoodi nagu tal on superhead nipid värvide kasutamiseks sisustuses. Loe edasi, saad sinagi teada.

Kust tuli idee Türgi päikese alla pesa punuda?

Meil ei olnud mitte mingit plaani, see täitsa ise juhtus! Olime Kemeris puhkusereisil ka kogemata sattus silm peale infolehele, kus oli kirbukirjas – vaadake ka kinnisvara Türgis. Võtsime rendiauto ja läksime niisama luurele. Tulime kuu hiljem tagasi juba konkreetse mõttega, et vaatame veel. Ja järgmine hetk juba istusime laua taga ja kirjutasime lepingule alla.

Millega see Türgi kodu teid ära võlus?

Mingi eriline kodutunne oli siin kohe! Ja see pole petnud ka – ongi siin imehea olla. Kokku on siin vist 125 m2 kokku. Meie pesa on ideaalses kohas, täpselt mere ääres Alanya külje all. Imeilus vaade on merele, suur terrass, üle tee saab ujuma minna ja majas on ka oma bassein ning jõusaal olemas. Ma istun siin õhtul rõdul, vaatan merd ja miski muu ei loe.

Kui kallis on elu Türgis eestlase jaoks?

Türgis on väga odav. Siin on loomulikult hinnad tõusnud nagu Eestis, aga meie jaoks on see endiselt odav.

Ka kodu sisustamine on Türgis palju soodsam – hinnad on...