ФОТО ⟩ Евровидение может впервые в истории получить небинарного победителя

24-летний рэпер представляет свою страну с песней The Code и после успешного выступления на швейцарском телевидении является фаворитом со счетом 5:2. По словам Немо, песня об осознании собственной небинарной идентичности, и он надеется, что своим участием в конкурсе сможет отстаивать интересы «всего ЛГБТ-сообщества».

Артист, чье полное имя Немо Мэттлер, добавил, что, принимая решение, он «не чувствовал себя мужчиной или женщиной».

«Мне пришлось сломать несколько кодов», – сказал он, пишет издание dailymail.

Как сообщает The Mirror, один из экспертов «Евровидения» сказал: «Идея в том, что если Немо исполнит все эти высокие ноты и продемонстрирует все эти разные стили, он получит очень высокие баллы от жюри. Но трудно сказать, что сделают голосующие дома, поскольку нет реального прецедента. Это очень уникальная песня, которая выходит далеко за рамки».

Сейчас Хорватия, Украина, Италия и Нидерланды входят в пятерку стран с самыми большими шансами на победу.