«Я ненавижу это»: Бритни Спирс заявила, что ее не устраивает в себе

В своем Instagram певица опубликовала видео, под которым написала, что почти не следит за собой и не посещает салоны красоты. По ее словам, недавно она впервые за 42 года попробовала лазерную косметологию.

«Я не слишком хорошо ухаживаю за собой. Я не красила ногти уже два месяца, а свою первую лазерную процедуру на лице я сделала только неделю назад. Хотя это как-то больно, и я точно не фанат такого», - поделилась звезда.

Певица рассказала, что главной ее проблемой являются волосы. Ей не нравится ее блонд. Бритни призналась, что на протяжении всей жизни была в восторге от белокурых волос, однако сейчас поняла, что они ей уже не идут:

«Я хотела, чтобы мои волосы были белыми, но я ненавижу это! На самом деле это слишком белый блонд, так что я исправлю это. Я действительно выгляжу намного моложе с таким цветом, это меня немного пугает».