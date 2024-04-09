Такого вы еще не видели: в Таллинне пройдет уникальный моноспектакль «Носитель»

В этом необычном театральном перформансе Алексей пересказывает свои и ваши любимые фильмы. Это, своего рода, «живой» носитель - что-то вроде флэшки, на которую можно записать сколько угодно старого и нового, авторского и массового, цветного и чёрно-белого кино.