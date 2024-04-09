Каждый театральный перфоманс под названием «Носитель» уникален и неповторим, наполнен остроумными отсылками во все сферы жизни: политика, философия, психология и разные виды искусства.
Такого вы еще не видели: в Таллинне пройдет уникальный моноспектакль «Носитель»
Авторский моноспектакль Алексея Юдникова, актера театра и кино, участника ключевых фестивалей современной драматургии и резидента культового московского Театра Doc.
В этом необычном театральном перформансе Алексей пересказывает свои и ваши любимые фильмы. Это, своего рода, «живой» носитель - что-то вроде флэшки, на которую можно записать сколько угодно старого и нового, авторского и массового, цветного и чёрно-белого кино.
За 10 лет существования этого проекта Алексей пересказал сотни всевозможных фильмов. Mоно-спектакли «Носитель. Избранное» с успехом прошли по всему миру.
Билеты и информация здесь.