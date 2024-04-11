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ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Таллинн – особенный город!» «Нервы» в Эстонии скоро будут на пределе

Ефим Щукин
, репортер
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Группа «Нервы».
Группа «Нервы». Фото: личный архив

Любимая многими украинская рок-группа «Нервы» совсем недавно отметила свое 14-летие. Сегодня музыканты ездят с турами по Европе и Северной Америке. Не так давно группа дала концерт в Таллинне и есть все основания полагать, что осенью они вновь приедут к нам в гости.

Мы поговорили с музыкантами группы – ударником Алексеем Бочкаревым и бас-гитаристом Дмитрием Клочковым – и директором группы Дарьей Мишиной. Участники группы рассказали о вдохновении, музыкальных предпочтениях, концертах, гастролях и отношениях со слушателями.

Участники и директор группы «Нервы».
Участники и директор группы «Нервы». Фото: личный архив
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