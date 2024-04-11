ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Таллинн – особенный город!» «Нервы» в Эстонии скоро будут на пределе

Любимая многими украинская рок-группа «Нервы» совсем недавно отметила свое 14-летие. Сегодня музыканты ездят с турами по Европе и Северной Америке. Не так давно группа дала концерт в Таллинне и есть все основания полагать, что осенью они вновь приедут к нам в гости.