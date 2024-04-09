ФОТО ⟩ Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье для известной рекламной кампании

«Оно на ощупь похоже на шёлк, но сделано из невероятно прочной ткани, которая прилегает к вашему телу, как вторая кожа», – поделилась впечатлениями Лопес. На кадрах 54-летняя певица позирует в нижнем белье нюдовых оттенков.

Для бренда Intimissimi также часто снимаются Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени, из-за чего они сталкиваются с критикой: пользователи сети считают неуместным, что 19-летняя девушка снимается для рекламы нижнего белья, да ещё и позирует вместе со своей матерью. Сама Хайди не видит поводов для критики и признаётся, что ей нравится работать вместе с дочерью.