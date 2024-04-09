Уже в эту пятницу в Таллинне выступит Моргенштерн. Один из самых успешных рэп-исполнителей уже предвкушает встречу с поклонниками. Сегодня утром он записал видеообращение.
ВИДЕО ⟩ Бодрый Моргенштерн обратился к жителям Эстонии с хорошими новостями: «Всё будет!»
«Доброе утро, ребята, я к вам с хорошими новостями, - обратился к жителям Эстонии Моргенштерн. - Концерты будут! Все которые дальше запланированы, в Таллинне всё будет. Не переживайте, я еду-у-у-у!»
В свете отмены некоторых концертов, видеообращение должно подбодрить поклонников. Сам Моргенштерн на кадрах тоже весел, бодр и свеж.
«Чертов гений», - так говорит о себе артист. У него множество наград, а треки Моргенштерна становятся хитами уже через минуту после выхода. Его новый альбом LAST ONE, вышедший осенью 2022, попал на первые места в топ-чартах Apple Music в девяти странах.
Концерт эпатажного Моргенштерна намечен на эту пятницу, 12 апреля!