ВИДЕО ⟩ Полицейский, поймавший в городе двух свиней, стал интернет-звездой

Офицер американской полиции Кори Купер стал звездой социальных сетей после того, как героически поймал двух свиней, которые разгуливали по городу Грантсвилл (штат Юта, США). Соответствующий ролик сначала был опубликован на странице местного департамента полиции в Facebook.

На видео можно увидеть, как правоохранитель выходит из своего служебного авто и гонится за одной из свиней по двору, прежде чем догнать ее и поймать.

«Ситуация со свиньей решена», - указано в описании.

Полиция Грантсвилля предварительно сообщила в Facebook, что два домашних животных, которые сбежали от хозяев, были обнаружены в 700 квартале улицы Квирк. Владельцев призвали как можно быстрее отреагировать на этот курьезный инцидент.

«Если вы не досчитались своих домашних любимцев, то они в районе 700. Попробуйте забрать их как можно скорее, иначе это сделаем мы за ваш счет», - написали в департаменте полиции.

К сожалению, объявление не дало результата, поэтому через два дня полицейские были вынуждены ловить беглецов собственноручно.

Позже курьезный клип, снятый одним из очевидцев, сидевший в салоне авто, завирусился в TikTok. В комментариях пользователи похвалили футбольные таланты офицера и поблагодарили его за работу.

«Я, честно говоря, поражен, что он смог поймать свинью. Эти паршивцы хорошо умеют убегать», - пошутил один из юзеров.