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«Это стало большим сюрпризом!» Жителя Эстонии обвинили в руководстве преступной группировкой

Кетлин Крузе
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Фото: Tarmo Jürna

Во второй день апреля сотрудники Центральной криминальной полиции  предъявили 55-летнему Тамару Юрна обвинение в руководстве и создании преступной организации. Однако то, что мужчина якобы является боссом мафии, стало неожиданностью для его друзей и близких. «Он вежливый и очень приятный человек», - рассказывает один из знакомых мужчины.

Описывая внешне скромного предпринимателя, его знакомые используют слова «вежливый», «дружелюбный», «приятный».

«Он очень приятный человек, и я бы не подумал, что он возглавляет преступную группировку», - говорит один строительный подрядчик. Хотя он хорошо знает Тамара, новость об аресте мужчины и выдвинутых против него обвинениях стала для него неожиданностью. «Очень вежливый и очень приятный человек. Отзывчивый, всегда готов помочь советом и делом», - добавляет он. Другой знакомый Тамара говорит, что мужчину можно считать более вежливым, чем большинство людей. «Нормальный дружелюбный человек...»

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