Во второй день апреля сотрудники Центральной криминальной полиции предъявили 55-летнему Тамару Юрна обвинение в руководстве и создании преступной организации. Однако то, что мужчина якобы является боссом мафии, стало неожиданностью для его друзей и близких. «Он вежливый и очень приятный человек», - рассказывает один из знакомых мужчины.
Для подписчиков
«Это стало большим сюрпризом!» Жителя Эстонии обвинили в руководстве преступной группировкой
Описывая внешне скромного предпринимателя, его знакомые используют слова «вежливый», «дружелюбный», «приятный».