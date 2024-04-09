«Это стало большим сюрпризом!» Жителя Эстонии обвинили в руководстве преступной группировкой

«Он очень приятный человек, и я бы не подумал, что он возглавляет преступную группировку», - говорит один строительный подрядчик. Хотя он хорошо знает Тамара, новость об аресте мужчины и выдвинутых против него обвинениях стала для него неожиданностью. «Очень вежливый и очень приятный человек. Отзывчивый, всегда готов помочь советом и делом», - добавляет он. Другой знакомый Тамара говорит, что мужчину можно считать более вежливым, чем большинство людей. «Нормальный дружелюбный человек...»