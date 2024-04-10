ГОРОСКОП НА 10 АПРЕЛЯ ⟩ Козерогов попытаются ввести в заблуждение, а Весам придется тщательнее обдумывать свои действия

Стрелец

Старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь. Любые проявления легкомыслия могут привести к проблемам. Старайтесь не идти на поводу у своих капризов, помнить об обещаниях, которые дали раньше. Это не лучший день для того, чтобы менять свои планы, на ходу принимать решения. Можно положиться на близких: они поддержат вас, помогут, подскажут, как лучше действовать. Стоит поговорить о том, что важно для всех. Даже обсуждение очень деликатных вопросов обойдется без обид, открытого или затаенного недовольства.

Козерог

Постарайтесь не быть слишком доверчивыми в первой половине дня. Это время, когда кто-то может попытаться ввести вас в заблуждение. Стоит проверять любую информацию; люди, которые поделились ею, могут ошибаться или быть жертвой чьего-то обмана. В остальном день благоприятен. Он отлично подходит для решения рабочих вопросов. Вы правильно расставляете приоритеты и не тратите время на пустяки. Именно это позволяет успеть все запланированное – и даже больше. Многим Козерогам везет. Благодаря удачным совпадениям сбудутся давние желания представителей знака.

Водолей

День обещает перемены к лучшему во всех сферах жизни. Хорошо проявлять инициативу. Многие готовы поддержать ваши идеи, помочь в их реализации. Не исключены предложения о сотрудничестве. Удачно проходят встречи с возможными работодателями, потенциальными деловыми партнерами. Вы на всех произведете хорошее впечатление. Уделите внимание семейным делам. Благодаря вашему вмешательству решатся многие проблемы, в последнее время тревожившие близких. Вечер – подходящее время для примирения с человеком, с которым вы были в ссоре.

Рыбы

Благоприятный день для общения. Вы можете говорить то, что думаете: окружающим это нравится. Ваша искренность производит благоприятное впечатление на новых знакомых. Часто они мгновенно проникаются к вам симпатией. Будет шанс подружиться с человеком, с которым вы прежде поддерживали чисто деловые отношения. Вероятны успехи в работе, однако даже простые дела могут отнять больше времени, чем вы рассчитывали. Это касается и поездок, особенно по новым маршрутам. Возможны выгодные сделки и денежные поступления.