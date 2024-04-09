ДЕНЕЖНЫЙ ДОЖДЬ ⟩ Глоба пророчит в апреле бриллиантовую полосу четырем знакам Зодиака

Овны будут благоустраиваться в финансовом плане. У них появится возможность значительно улучшить свое материальное положение, позволить себе приобрести роскошные вещи, насладиться приятным отдыхом в хорошей компании и даже инвестировать в выгодные проекты.

Раки и Весы также смогут рассчитывать на финансовую удачу. Помимо этого, они проявят свои интеллектуальные, творческие и спортивные способности. Апрель будет благоприятен для учебы, творчества и физической активности. Однако им следует контролировать свои расходы, чтобы не тратить слишком много.

Козероги будут испытывать успех в семейной жизни и в сфере дома. Для них будет особенно важно успешное сотрудничество с долгосрочными партнерами. Также представители этого знака будут радоваться приятным моментам в кругу своих друзей.