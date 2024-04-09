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СМИ: Алла Пугачева отправится в концертный тур по Европе в честь 75-летия

Limon.ee
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Алла Пугачева на фестивале в Риге.
Алла Пугачева на фестивале в Риге. Фото: Konstantin Sednev

Стало известно, где состоится первый сольный концерт артистки в рамках тура.

Певица Алла Пугачева отправляется в гастрольный тур. Об этом рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов. В интервью изданию «Абзац» он сообщил, что тур примадонны пройдет в городах Европы.

Дворцов отметил, что первый сольный концерт артистки состоится в Израиле, а второй на Кипре. Гастрольный тур будет приурочен к 75-летию певицы.

«Алла выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и пригласит своих зарубежных друзей на празднование этого юбилея, чтобы устроить настоящий праздник», — пояснил Сергей Дворцов. Другие подробности не уточняются. Напомним, что в прошлом году певица записала три новые песни. 

Две композиции вышли в марте и апреле. После этого появились слухи о том, что артистка готовится вернуться на сцену.

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