СМОТРИТЕ ⟩ Красные гольфы и прозрачное платье без белья: жена скандального рэпера продолжает шокировать своими нарядами

В то время как рэпер был с ног до головы закутан во все черное, его супругу нельзя было не заметить в полностью прозрачном облегающем платье без бретелек, и, судя по всему, на ней не было даже нижнего белья.

Образ Бянка Цензори завершила красными гольфами и розовыми шлепанцами на каблуке. Волосы девушки были традиционно гладко зачесаны назад и собраны в пучок.

Kanye West's wife Bianca Censori goes without underwear for dinner https://t.co/ROK5SlEOdn pic.twitter.com/NYjVOC1zav — Daily Mail US (@DailyMail) April 8, 2024

Когда пара проходила мимо очевидцев, те активно фотографировали их, и уже вскоре фото облетели соцсети.

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Бьянка Цензори своими откровенными нарядами уже не раз подставляла себя под серьезные неприятности. В Италии, где она в августе и сентябре прошлого года была с мужем, девушка неоднократно появлялась на улицах без белья и в прозрачных топах. Консервативные местные жители требовали привлечь ее к ответственности за неподобающий внешний вид.

В Париже в этом году она столкнулась с негативной реакцией за публичный отказ от трусов. За такое во Франции предусмотрены тюрьма или крупный штраф в размере более 16 тысяч долларов за непристойное обнажение.

Когда родные и друзья Цензори выразили обеспокоенность по поводу ее внешнего вида и явного контроля за ней со стороны Уэста, Бьянка заявила, что контролирует ситуацию.

В то же время инсайдеры говорят, что Бьянка опасается, что Уэст использует ее в качестве «маркетингового инструмента», чтобы продвигать свой новый альбом. Она устала от повышенного публичного внимания и хочет отойти от этого, сосредоточившись на рождении ребенка.

Последнее свидание Канье и Бьянки в Лос-Анджелесе произошло на фоне нового иска против рэпера, поданного бывшим сотрудником его ныне несуществующей Академии Донда Тревором Филлипсом. Последний работал в дизайнерской компании рэпера до перехода в Академию Донда в Калифорнии. Он утверждает, что рэпер угрожал побрить головы студентам Академии и «заблокировать их в клетках», а также оскорблял и унижал лично его.