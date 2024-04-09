Рэпера Jah Khalib «отменяют» на фоне дела об убийстве Салтанат Нукеновой: он заявил, что девушки сами провоцируют на насилие

Причиной стал отрывок из подкаста ORTA 2022 года, где артист вместе с другими блогерами рассуждает на тему духовности, воспитания детей, а также обсуждает женщин, которые своим внешним видом могут провоцировать преступников на сексуальное насилие.

«85 процентов изнасилований женщин было по причинам "не в том месте, не в той одежде, не в то время"», - говорит один из участников подкаста, правозащитник Жаслан Айтмаганбетов. На что Jah Khalib отмечает: «Не в той одежде - это второй пункт». Рэпер также рассказал, что он спокоен за свою супругу, так как она ходит с покрытой головой. «Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности».

Под видео на YouTube, а также в соцсетях Мамедова и других участников подкаста пользователи, шокированные громким делом об убийстве Салтанат Нукеновой ее влиятельным мужем, принялись оставлять сотни комментариев в поддержку женщин и их права носить любую одежду. Пользователи в комментариях также просят мужчин перестать обвинять жертв насилия.

Напомним, что в Казахстане за убийство жены и домашнее насилие судят бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Его жена Салтанат Нукенова скончалась в ноябре прошлого года после ссоры с мужем. Как считают ее близкие, она умерла в результате побоев. Супруги поссорились в одном из ресторанов Астаны, принадлежащем брату Бишимбаева. Подсудимый избил жену, швырял на пол и пинал ногами. По версии следствия, Салтанат укрылась в одной из VIP-кабинок ресторана, пытаясь спастись, но Бишимбаев выбил дверь и продолжил избивать ее.

На фоне высказываний артиста известная казахстанская модель Айя Шалкар заявила, что жалеет о сотрудничестве с певцом, назвала его слова «мракобесием» и отметила, что его известные треки носят в себе мизогинию (ненависть, неприязнь по отношению к женщинам - прим. ред.), сообщает Ulysmedia.kz.

«Я в курсе, что изначально даже текст песни "Медина" - жемчужина мизогинии. Мы растем, и мы учимся. Прошло уже шесть лет, а кто-то словно наоборот скатился назад в развитии. Прямиком в средневековье».