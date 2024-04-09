Рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), который известен такими песнями, как «Лейла», «Ты рядом», «Медина», «отменяют» на фоне громкого дела об убийстве Салтанат Нукеновой ее супругом, бывшим министром нацэкономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, пишет Spletnik.
Рэпера Jah Khalib «отменяют» на фоне дела об убийстве Салтанат Нукеновой: он заявил, что девушки сами провоцируют на насилие
Причиной стал отрывок из подкаста ORTA 2022 года, где артист вместе с другими блогерами рассуждает на тему духовности, воспитания детей, а также обсуждает женщин, которые своим внешним видом могут провоцировать преступников на сексуальное насилие.
«85 процентов изнасилований женщин было по причинам "не в том месте, не в той одежде, не в то время"», - говорит один из участников подкаста, правозащитник Жаслан Айтмаганбетов. На что Jah Khalib отмечает: «Не в той одежде - это второй пункт». Рэпер также рассказал, что он спокоен за свою супругу, так как она ходит с покрытой головой. «Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности».
Под видео на YouTube, а также в соцсетях Мамедова и других участников подкаста пользователи, шокированные громким делом об убийстве Салтанат Нукеновой ее влиятельным мужем, принялись оставлять сотни комментариев в поддержку женщин и их права носить любую одежду. Пользователи в комментариях также просят мужчин перестать обвинять жертв насилия.
Напомним, что в Казахстане за убийство жены и домашнее насилие судят бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Его жена Салтанат Нукенова скончалась в ноябре прошлого года после ссоры с мужем. Как считают ее близкие, она умерла в результате побоев. Супруги поссорились в одном из ресторанов Астаны, принадлежащем брату Бишимбаева. Подсудимый избил жену, швырял на пол и пинал ногами. По версии следствия, Салтанат укрылась в одной из VIP-кабинок ресторана, пытаясь спастись, но Бишимбаев выбил дверь и продолжил избивать ее.
На фоне высказываний артиста известная казахстанская модель Айя Шалкар заявила, что жалеет о сотрудничестве с певцом, назвала его слова «мракобесием» и отметила, что его известные треки носят в себе мизогинию (ненависть, неприязнь по отношению к женщинам - прим. ред.), сообщает Ulysmedia.kz.
«Я в курсе, что изначально даже текст песни "Медина" - жемчужина мизогинии. Мы растем, и мы учимся. Прошло уже шесть лет, а кто-то словно наоборот скатился назад в развитии. Прямиком в средневековье».