ФОТО ⟩ Девушка Роберта Паттинсона показала, как изменилось ее тело после родов

В кадре девушка позирует перед зеркалом в бюстгальтер и послеродовом белье. У нее взлохмаченные волосы, большая длинная кофта, а в руках она держит детскую бутылочку.

«Четвертый триместр был… унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и грацией, которые я оказала себе в этот период восстановления», - написала знаменитость.

Сьюки, сообщив официально о рождении ребенка, тем не менее, не раскрыла его имя, пол и дату появления малыша на свет.

В настоящее время Уотерхаус собирается вернуться на сцену с запланированным выступлением на музыкальном фестивале Coachella. Она выступит 12 и 19 апреля.

Роберт и Сьюки впервые дали понять о том, что стали родителями, когда вышли на прогулку с коляской. Пара вместе с 2018 года, однако свои отношения они долгое время держали в секрете и не заявляли о них на публике. О своей беременности певица рассказала поклонникам на фестивале Corona Capital в Мехико в ноябре прошлого года, показав округлившийся живот.