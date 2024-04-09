Одну часть своей жизни любящие внимание герцоги Сассекские все-таки предпочитают оставлять за кадром. Снимков наследников Меган Маркл и принца Гарри - четырехлетнего Арчи и двухлетней Лилибет - в Сети крайне мало. Примечательно, что и Карл III толком не знает, как они растут, ведь погостить в Великобританию они с родителями по понятным причинам не приезжают.
Стало известно, при каком условии Гарри и Меган Маркл привезут наследников на родину принца
Даже всерьез решив помириться с родственниками, Гарри не торопится везти наследников на родину.
Через месяц Сассекс приедет в Лондон на «Игры непобежденных» и, поговаривают, заглянет с визитом к королю. Приезд Меган пока под вопросом, а о том, что приехать могут и их дети, речи и не было. Дело в том, что Гарри опасается за их безопасность, пишет The Telegraph.
Согласно постановлению Министерства внутренних дел страны, герцог не имеет права на государственную охрану - в последний приезд к отцу ему пришлось нанимать частных телохранителей. Принц готов взять детей с собой, но только в том случае, если их будет «оберегать» государство.
И хотя Гарри еще в 2020 году пытался решить этот вопрос через суд, его просьбу не удовлетворили. Адвокаты заявили, что герцог «больше не является членом той группы людей, которой необходима государственная защита». Впрочем, поговаривают, что и Карл III, и Кейт Миддлтон мечтают увидеть своих младших родственников, а потому положение Гарри в стране может вскоре измениться.