Член Рийгикогу Зюлейха Измайлова уже много лет является большой поклонницей повторного использования. Большая часть ее гардероба и предметов домашней обстановки - из секонд-хендов. «Я редко пользуюсь магазинами быстрой моды, только когда мне срочно нужно что-то очень специфическое», - объясняет она и демонстрирует читателям свои лучшие находки!
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«Я редко пользуюсь магазинами быстрой моды»: депутат Рийгикогу Зюлейха Измайлова поделилась секретами своего стиля
«Если жизнь подкидывает вам [лимоны], сделайте лимонад и сделайте это стильно», - советует Зюлейха Измайлова, или Зузу, депутат Рийгикогу.