«Я редко пользуюсь магазинами быстрой моды»: депутат Рийгикогу Зюлейха Измайлова поделилась секретами своего стиля

В недавнем посте в социальных сетях Зузу рассказывала о том, что ее стиль основывается на одежде, которую она покупает в секонд-хендах. «Отличные джинсы за один евро из Humana, фиолетовая блузка за один евро и 50 центов из магазина Sõbralt Sõbrale и пара черных ботинок за 10 евро из Uuskasutuskeskus».