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«Я редко пользуюсь магазинами быстрой моды»: депутат Рийгикогу Зюлейха Измайлова поделилась секретами своего стиля

Крислин Метсанурм
, репортер
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Зюл
Зюл Фото: Sander Ilvest

Член Рийгикогу Зюлейха Измайлова уже много лет является большой поклонницей повторного использования. Большая часть ее гардероба и предметов домашней обстановки - из секонд-хендов. «Я редко пользуюсь магазинами быстрой моды, только когда мне срочно нужно что-то очень специфическое», - объясняет она и демонстрирует читателям свои лучшие находки!

«Если жизнь подкидывает вам [лимоны], сделайте лимонад и сделайте это стильно», - советует Зюлейха Измайлова, или Зузу, депутат Рийгикогу.

В недавнем посте в социальных сетях Зузу рассказывала о том, что ее стиль основывается на одежде, которую она покупает в секонд-хендах. «Отличные джинсы за один евро из Humana, фиолетовая блузка за один евро и 50 центов из магазина Sõbralt Sõbrale и пара черных ботинок за 10 евро из Uuskasutuskeskus».

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