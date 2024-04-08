Настоящий ад: турист застрял в одной из самых опасных тюрем мира

39-летний Джон Хеншоу из Атертона (Великобритания) застрял в одной из самых опасных тюрем мира, когда путешествовал по Южной Америке. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

9 февраля британца задержала полиция в аэропорту Ла-Паса (Боливия) за незаконный оборот наркотиков, а также хранение каннабиса. Позже мужчину бросили в тюрьму Сан-Педро, которую недавно показали в телепередаче «За решеткой: самые суровые тюрьмы мира».

Этот режимный объект известен своим беззаконием и произволом, поскольку там нет охранников для патрулирования внутри заведения. Вместо этого они дежурят только по периметру, чтобы убедиться, что заключенные не сбегут.

Обеспокоенная дочь Хеншоу утверждает, что у ее отца нет чистой воды, нормальной еды и одежды. Мужчина якобы спит на полу с 30 другими заключенными и вынужден делить два туалета со 120 людьми.

В целом заведение рассчитано на 600 человек, но в нем сейчас живет около 3000. Дополнительные кровати или камеры приходится покупать у других заключенных, среди которых есть и местная «элита» с доступом к Wi-Fi и гидромассажным ваннам.

Джон ждет, пока его дело пересмотрят в суде, но это может занять до 90 дней. Сейчас он провел за решеткой около 50.

«Он хороший человек и не заслуживает того, что с ним там происходит. Единственная еда, которую он смог купить для себя - это тосты с ветчиной и сыром, а от тюрьмы получает лишь миску бульона в день, и это все», - говорит бывшая партнерша Джона Тони Риммер, которая помогает ему в судебном процессе из Великобритании.

Дочь Джона несколько раз разговаривала с отцом по телефону и сказала, что она обеспокоена ситуацией и хочет, чтобы тот как можно скорее вернулся домой живым и здоровым.

Сотрудники посольства Великобритании в Боливии заверили, что они помогают заключенному, чем могут.