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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шорты, солнечные ванны и пикник: жители Таллинна наслаждаются приходом настоящей весны

Limon.ee
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Еще несколько дней назад Эстонию накрыло снежным одеялом, а сегодня, 8 апреля, уже греет теплое солнце. В минувшую пятницу, 6 апреля, стало известно, что с понедельника в Эстонии ожидается устойчивый рост температуры воздуха. Смотрите галерею!

Если верить прогнозам погоды, то такая теплая погода продержится в Таллинне еще вторник и среду, а затем последующие две недели будет варьироваться между 6-9 градусами. 

Поэтому, пока есть возможность, Limon.ee предлагает следовать примеру жителей Пыхья-Таллинна и отправляться в компании близких к пляжу, чтобы насладиться нежными солнечными лучами. 

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