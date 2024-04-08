ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шорты, солнечные ванны и пикник: жители Таллинна наслаждаются приходом настоящей весны

Еще несколько дней назад Эстонию накрыло снежным одеялом, а сегодня, 8 апреля, уже греет теплое солнце. В минувшую пятницу, 6 апреля, стало известно, что с понедельника в Эстонии ожидается устойчивый рост температуры воздуха. Смотрите галерею!
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Если верить прогнозам погоды, то такая теплая погода продержится в Таллинне еще вторник и среду, а затем последующие две недели будет варьироваться между 6-9 градусами.