В четверг, 4 апреля, модельная школа JK Club Models устроила в Таллинне яркий показ под названием Fashion Day in Tallinn. Эстонские дизайнеры и руководители бутиков познакомили с модными трендами и новинками этой весны, а юные модели почувствовали себя настоящими звездами подиума. Смотрите видео!
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ТРЕНДЫ ЭТОЙ ВЕСНЫ ⟩ «Хочется раздеваться!» В Таллинне прошел самый модный день
Дизайнер Диана Денисова пришла на модный показ в качестве вип-гостьи. Конечно, не расспросить модного эксперта о трендах наступившей весны было бы преступлением.
«У нас в моде бордовый цвет, а также красный! Красные колготки, красная обувь, в общем, все оттенки красного, любовь приходит в нашу жизнь, – говорит дизайнер Диана Денисова. – Важный тренд – прозрачность, и меня это очень радует. Потому что прозрачные юбки, прозрачные платья можно носить и поверх джинсов, и поверх шорт. Такая летняя многослойность делает образы намного интереснее».