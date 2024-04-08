ТРЕНДЫ ЭТОЙ ВЕСНЫ ⟩ «Хочется раздеваться!» В Таллинне прошел самый модный день

Дизайнер Диана Денисова пришла на модный показ в качестве вип-гостьи. Конечно, не расспросить модного эксперта о трендах наступившей весны было бы преступлением.

«У нас в моде бордовый цвет, а также красный! Красные колготки, красная обувь, в общем, все оттенки красного, любовь приходит в нашу жизнь, – говорит дизайнер Диана Денисова. – Важный тренд – прозрачность, и меня это очень радует. Потому что прозрачные юбки, прозрачные платья можно носить и поверх джинсов, и поверх шорт. Такая летняя многослойность делает образы намного интереснее».

Дизайнер отмечает, что этой весной на нас наступают 80-е: большие плечи, узкие талии. Но больше всего современную моду Диана Денисова любит за ее демократичность. «У каждого есть выбор: мы можем следовать трендам, а можем им не следовать и создавать свой собственный стиль, – подмигивает дизайнер. – И помните, что самый главный тренд этой весны – это улыбка и сияющие глаза!»