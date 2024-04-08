ВИДЕО ⟩ Потап в Германии оскандалился выступлением с российскими песнями в клубе

Петь исполнитель решил в Германии. Компанию артисту составили участник группы MOZGI Dred и ди-джей. А вот все женские партии исполняла солистка Дарья Шевченко, родом из Днепра.

Все бы нечего, но петь Потап решил на русском языке. В частности, на это обратил внимание музыкальный портал «Музвар», который в своем Telegram-канале и поделился видео с концерта. На сцене клуба рэпер исполнил старые хиты групп MOZGI и «Время и Стекло» и дуэта «Потап и Настя».

Более того, Потап еще и неудачно выбрал клуб, где дал концерт. В частности, развлекательное заведение славится своей пророссийской позицией. В частности, туда с концертами проезжало немало российских артистов-путинистов, которые поддерживают войну в Украине, а в феврале этого года в клубе вообще проводили так называемые «русские ночи».

Сам Потап скандал не комментирует. Однако из его фотоблога понятно, что 6 апреля он выступал в том клубе, ведь сделал отметку в Instagram, и пел на сцене.

Напомним, что на днях вокруг Потапа уже был громкий скандал. Появился анонс концерта рэпера в немецком городе Билефельд, где его на афише обозначили с лозунгом «русское ретро». Кстати, репертуар должен быть составлен из старых песен MOZGI, «Время и Стекло» и «Потап и Настя». Тогда Потап публично извинился и заявил, что произошла позорная ошибка.