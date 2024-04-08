Пугачева обратилась к 3-летней украинке, а Галкин ради нее перешел на украинский язык

Под опубликованным в Instagram видео и Пугачева, и Галкин оставили лайки и прокомментировали пост. В частности, поздравление девочки появилось в Insta-сториз самого шоумена.

Свое видеообращение Надежда начала с самой популярной песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» в ее авторском украинском переводе.

«Мільйони, мільйони рожевих троянд. Я дарую, я дарую тобі, тобі». Спасибо, что вы с нами. И я вас очень-очень люблю, мои дорогие подписчики», – сказала девочка.

Впоследствии она передавала поздравления и Максиму Галкину и детям супругов – Гарри и Лизе – и поблагодарила за их четкую политическую позицию.

«Душей и сердцем с вами», – прокомментировала видео Пугачева, а ее супруг, в свою очередь, написал «Дай Бог тобі щастя, сонечко!» на украинском языке. Галкин перерепостил ролик к себе в Insta-сториз.