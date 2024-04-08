Эстонская светская львица, отдыхающая в Таиланде, попала в больницу: «Я позвонила в скорую, и они сказали, что если к утру мне не станет лучше, то...»

Владелица салона красоты La Bianca Бригита Антон поделилась в воскресенье в Instagram, что ее отпуск был прерван из-за неожиданно высокой температуры. В какой-то момент она поделилась в социальной сети, что измерила температуру тела - 37,2 градуса по Цельсию, но вскоре термометр показал 39,6. «Я позвонил в "скорую", и они сказали, чтобы я попробовал парацетамол и, если к утру не станет лучше, поехала в больницу», - поделилась она со своими подписчиками.