Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Эстонская светская львица, отдыхающая в Таиланде, попала в больницу: «Я позвонила в скорую, и они сказали, что если к утру мне не станет лучше, то...»

Limon.ee
Copy
Фото: Brigita Anton

«Лекарства начали действовать, и я чувствую себя гораздо лучше», - говорит Бригита Антон, которая была вынуждена обратиться в больницу в Таиланде из-за высокой температуры и плохого самочувствия.

Владелица салона красоты La Bianca Бригита Антон поделилась в воскресенье в Instagram, что ее отпуск был прерван из-за неожиданно высокой температуры. В какой-то момент она поделилась в социальной сети, что измерила температуру тела - 37,2 градуса по Цельсию, но вскоре термометр показал 39,6. «Я позвонил в "скорую", и они сказали, чтобы я попробовал парацетамол и, если к утру не станет лучше, поехала в больницу», - поделилась она со своими подписчиками. 

Бригита рассказала Elu24, что два дня страдала от очень сильных и болезненных спазмов в желудке. «Слабость, постоянная тошнота, головные боли и температура выше 39 градусов», - описала она.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх