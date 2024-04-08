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Кейт Миддлтон и принц Уильям обеспокоены возможностью стать королем и королевой, – СМИ

Limon.ee
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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: Postimees

Биограф принцессы Дианы рассказала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон испытывают «сильную тревогу» из-за перспективы стать королем и королевой на фоне тяжелой болезни Карла III. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на GB News.

Британский суверен проходит курс лечения от онкологии одновременно с принцессой Уэльской, поэтому Уильям заменяет своего отца и жену во время выполнения публичных обязанностей.

Тина Браун, бывший редактор Vanity Fair, которая также написала бестселлер «Хроники Дианы», рассказала: «Новости о раке Чарльза поставили Уильяма и Кэтрин в ужасную близость к восхождению на трон... перспектива этого, как мне сказали, вызывает у них сильное беспокойство».

Кейт Миддлтон рассказала 22 марта 2024 года, что сейчас лечится от рака, обнаруженного во время послеоперационных тестов.

Сейчас она восстанавливается в окружении детей и мужа. Когда Кэтрин вернется к публичным обязанностям, точно неизвестно. Ранее Кенсингтонский дворец отмечал, что это произойдет после Пасхи 2024 года, однако впоследствии стало известно о тяжелой болезни принцессы Уэльской.

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