Кейт Миддлтон и принц Уильям обеспокоены возможностью стать королем и королевой, – СМИ

Британский суверен проходит курс лечения от онкологии одновременно с принцессой Уэльской, поэтому Уильям заменяет своего отца и жену во время выполнения публичных обязанностей.

Тина Браун, бывший редактор Vanity Fair, которая также написала бестселлер «Хроники Дианы», рассказала: «Новости о раке Чарльза поставили Уильяма и Кэтрин в ужасную близость к восхождению на трон... перспектива этого, как мне сказали, вызывает у них сильное беспокойство».

Кейт Миддлтон рассказала 22 марта 2024 года, что сейчас лечится от рака, обнаруженного во время послеоперационных тестов.

Сейчас она восстанавливается в окружении детей и мужа. Когда Кэтрин вернется к публичным обязанностям, точно неизвестно. Ранее Кенсингтонский дворец отмечал, что это произойдет после Пасхи 2024 года, однако впоследствии стало известно о тяжелой болезни принцессы Уэльской.