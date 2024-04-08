Заблудился, ограбили и похитили: как мужчина впервые в истории человечества пробежал через всю Африку

Расс Кук наконец-то совершил свой подвиг, прибыв в воскресенье, 7 апреля, на северный край континента, где к нему присоединилась толпа, чтобы поддержать на финальном участке, пишет Daily Star.

От угона под дулом пистолета до ужасной схватки с «кучей охотников с мачете» – пробег Расса, безусловно, войдет в учебники истории.

Вооруженное ограбление

Спустя всего 50 дней после отъезда из Южной Африки, 24 июня Русс стал жертвой вооруженного ограбления в Анголе. Воры украли ценные вещи Расса и его команды поддержки, в частности, паспорта, визы, наличные деньги, телефоны и фотоаппараты.

Однако этого было недостаточно, чтобы остановить бегуна, и он продолжил свою миссию.

Он сказал в Х: «Никто из нас не погиб и не был ранен. Мы не позволили им вывести нас из фургона. Но мы потеряли много нашего снаряжения. Пару фотоаппаратов, два айфона, все наличные деньги, паспорта и еще кое-что. Трудный был день. Но мы живы, чтобы рассказать эту историю. Могло быть гораздо хуже. Местная полиция делает все возможное, чтобы помочь».

Похищение на фоне «каннибальских» страхов

Расс был почти на полпути своего забега по сбору средств, когда потерял свою команду и наткнулся на сельское поселение. Там вождь потребовал от бегуна, который бежал без средств, денег. Вскоре он оказался в окружении людей, вооруженных мачете.