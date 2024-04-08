«Меня бесит»: известный украинский певец резко высказался об Иване Дорне

Он не рассказал, сколько лет они дружат, но отметил, что на период войны поддерживают связь и обсуждают странные выходки Дорна. Певец говорит, что Иван пытается постоянно оправдываться перед ним.

«Меня бесит в украинском шоу-бизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить"», – рассказал Кравчук в программе «Муз_Тренд».

Он также добавил, что за время войны украинский шоу-бизнес существенно изменился. Поэтому нужно фильтровать слова, которые транслируешь публично. А все звезды, которые раньше были на топовых позициях, теперь потеряли их.

«За последние два года шоу-бизнес обнулился. Сейчас нет суперзвезд, сейчас суперзвезда – это Украина», - подчеркнул певец.