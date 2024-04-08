Пенсионерка с синдромом Ноя держала в своей квартире 159 котов и семь собак

68-летнюю жительницу французской Ниццы с синдромом Ноя приговорили к одному году условного заключения за незаконное содержание 166 домашних животных (159 котов и семь собак соответственно) в квартире площадью всего 80 квадратных метров. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Женщина, имя которой не разглашается, и ее 52-летний сожитель постоянно конфликтовали с соседями из-за беспорядка, который оставляли после себя их многочисленные домашние любимцы в многоквартирном доме.

В конце концов жители вызвали правоохранителей, которые застали там шокирующую картинку: в помещении было по меньшей мере два мертвых кота и еще две собаки в ванной комнате, а также повсюду были разбросаны экскременты. Часть питомцев страдала от обезвоживания, недоедания и паразитов.

Во время судебного разбирательства женщина признала, что не смогла должным образом позаботиться о своих котах и собаках, но уверяла, что любит их всем сердцем.

Сообщается, что эта история началась в 2018 году, когда подсудимая взяла к себе котов и собак своих родителей. Вскоре она начала бесконтрольно спасать и бездомных животных.

На вопрос, зачем она держала животных дома, если знала, что не сможет должным образом заботиться о них, 68-летняя француженка ответила, что просто чувствовала себя брошенной.

После психиатрического обследования пенсионерке поставили диагноз «синдром Ноя», что описывается как психологическая потребность в заботе о животных без фактической возможности это реализовать.

Суд запретил ей в дальнейшем держать дома любых домашних животных и обязал уплатить более 150 тысяч евро различным зоозащитным благотворительным организациям.

«Это как сказать женщине, что она больше не будет иметь детей. Они - любовь всей моей жизни, но что-то вышло из-под контроля», - протестовала подсудимая в зале суда, но ее аргументы не были приняты во внимание.