ВИДЕО ⟩ Эстонка, живущая в Нью-Джерси, о землетрясении, потрясшем ее родной край: Мы стояли у ручья, как вдруг услышали грохот

«Мы были на улице, играли возле небольшого ручья, когда это произошло... Невероятное впечатление - оказаться на улице во время землетрясения», - рассказывает Кайди , эстонка, живущая в Нью-Джерси (США) на своем аккаунте в TikTok, на который подписано почти 106 000 человек.

В конце прошлой недели, а точнее в пятницу, когда в Нью-Джерси произошло сильное землетрясение, Кайди вместе с ребенком и подругами была на природе. «Мы стояли на берегу реки и вдруг услышали грохот. Все начало трястись», - рассказывает она. «Мы смотрели друг на друга, задаваясь вопросом, не землетрясение ли это... Сначала мы подумали, что где-то произошел взрыв, но потом я увидела, что деревья и все столбы вокруг нас трясутся с бешеной силой. Я тут же взяла ребенка на руки, понимая, что нам надо убегать».