В пятницу в штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, произошло землетрясение магнитудой 4,8. «Сначала мы подумали, что где-то произошел взрыв, но потом я увидела, что деревья и все столбы вокруг нас трясутся с бешеной силой», - рассказывает эстонка, живущая в Нью-Джерси.
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ВИДЕО ⟩ Эстонка, живущая в Нью-Джерси, о землетрясении, потрясшем ее родной край: Мы стояли у ручья, как вдруг услышали грохот
«Мы были на улице, играли возле небольшого ручья, когда это произошло... Невероятное впечатление - оказаться на улице во время землетрясения», - рассказывает Кайди, эстонка, живущая в Нью-Джерси (США) на своем аккаунте в TikTok, на который подписано почти 106 000 человек.