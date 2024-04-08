Жители поселка Аэспа уже пятый день безуспешно ищут свою собаку по кличке Катана. За 11-месячного американского булли на выходных было объявлено щедрое вознаграждение - 1000 евро. В понедельник убитые горем хозяева увеличили сумму вознаграждения.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ «Она нам как дочь!» В Эстонии объявили щедрое вознаграждение за пропавшую собаку
Хозяин собаки Сергей Усачев уточняет, что сейчас за находку Катаны или указание ее точного местонахождения семья готова заплатить 1 500 евро. Увы, несмотря на вознаграждение, которое сравнимо со средней зарплатой по стране, телефон и соцсети молчат - Катана как в воду канула, никто нигде ее не видел.
11-месячная Катана пропала в четверг вечером, 4 апреля. Это произошло в поселке Аэспа, Рапламаа. «Мы с детьми собирались на тренировку, а перед выездом из дома попросили сыновей вывести собаку на улицу. Мы живем в частном доме, территория огорожена забором. Но пока младший сын прыгал на батуте, Катана, видимо, нашла лазейку под забором и выскочила на улицу, скорее всего, побежала за кошкой», - рассказывает Сергей Усачев.
Хозяин собаки уточняет, что совсем скоро Катану заметили за полтора километра от их дома, недалеко от парка с детской площадкой. «В 17:05 нам уже прислали сообщение в социальных сетях, что там бегает серый американский булли, - рассказывает Сергей. - Мы сразу же выехали по полученным координатам, но ее и след простыл».
В 17:35 хозяева Катаны получили еще одно сообщение, на этот раз прохожие видели собаку уже в трех километрах от дома, из которого она убежала. Хозяева отправились и туда, но снова никого не нашли. После этого Катану никто не видел, и несмотря на активные поиски через соцсети и щедрое вознаграждение, никакой информации хозяевам больше не поступало.
Хозяева Катаны, их друзья и просто неравнодушные люди искали собаку все выходные, в том числе с дронами. Добровольцы обходили близлежащие леса, запускали даже теплодроны. «Ни трупа, ни живой собаки нигде нет, - вздыхает Сергей Усачев. - У нас такое ощущение, что ее кто-то забрал себе. Может, не знает, как вернуть хозяевам, а может, возвращать и не собирается. Для людей это просто дорогая собака, для нас - член семьи».
Владелец собаки уточняет, что несмотря на угрожающую внешность, Катана совсем не агрессивная, а наоборот, робкая, добрая и ласковая.
«Она совсем не большая, как это может по фото показаться, pocket - самый миниатюрный из всех «американцев». Тем более, что она девочка, намного изящнее кобелей», - уточняет хозяин.
В интернете мелькают объявления о пропаже Катаны, где хозяйка называет американского булли «ребенком» и «дочерью».
Сергей уточняет, что для жены Катана действительно как третий ребенок. «Для нее пропажа Катаны - такое горе, - подтверждает Сергей. - У нас два сына. Жена всегда хотела еще и дочку, а Катана для нее ею и стала. Понимаете, для нее это не просто игрушка, не просто собака...»
Хозяева Катаны в поисках уже сбились с ног, в итоге так отчаялись, что уже обращались к ясновидящим. Те немного успокоили, сказали, что Катана жива-здорова, но закрыта в каком-то частном доме.
Если у вас есть какая-то информация о местонахождении 11-месячного американского булли, которую вы видите на снимках, пожалуйста, свяжитесь с хозяевами. Не проходите мимо чужой беды. «Ребенка» ждут дома!
Напоминаем, что за Катану на данный момент объявлено денежное вознаграждение в размере 1 500 евро.
Если домашнее животное потерялось:
В первую очередь следует обратиться в приют по месту его нахождения: www.varjupaik.ee/vajad-abi.
Рекомендуем также обратиться в регистр домашних животных: lemmikloomaregister.ee. Если животное чипировано, то вполне возможно объявить его в розыск по номеру чипа, и на очередном приеме у ветеринара (если животное нездорово, то рано или поздно его отведут в клинику) врач увидит сообщение о пропаже.
ВНИМАНИЕ! Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, в полицию, защитникам животных, оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев животного и вернуть его, то, при наличии заявления от хозяина и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать производство по делу о присвоении.