ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ «Она нам как дочь!» В Эстонии объявили щедрое вознаграждение за пропавшую собаку

Если вы что-то знаете о местонахождении собаки, пожалуйста, позвоните по номерам телефонов, указанных на фотографии. Хозяева сбились с ног в поисках и не находят себе места. Фото: Соцсети

Хозяева Катаны, их друзья и просто неравнодушные люди искали собаку все выходные, в том числе с дронами. Добровольцы обходили близлежащие леса, запускали даже теплодроны. «Ни трупа, ни живой собаки нигде нет, - вздыхает Сергей Усачев. - У нас такое ощущение, что ее кто-то забрал себе. Может, не знает, как вернуть хозяевам, а может, возвращать и не собирается. Для людей это просто дорогая собака, для нас - член семьи».

Владелец собаки уточняет, что несмотря на угрожающую внешность, Катана совсем не агрессивная, а наоборот, робкая, добрая и ласковая.

«Она совсем не большая, как это может по фото показаться, pocket - самый миниатюрный из всех «американцев». Тем более, что она девочка, намного изящнее кобелей», - уточняет хозяин.

В интернете мелькают объявления о пропаже Катаны, где хозяйка называет американского булли «ребенком» и «дочерью».

Сергей уточняет, что для жены Катана действительно как третий ребенок. «Для нее пропажа Катаны - такое горе, - подтверждает Сергей. - У нас два сына. Жена всегда хотела еще и дочку, а Катана для нее ею и стала. Понимаете, для нее это не просто игрушка, не просто собака...»

Хозяева Катаны в поисках уже сбились с ног, в итоге так отчаялись, что уже обращались к ясновидящим. Те немного успокоили, сказали, что Катана жива-здорова, но закрыта в каком-то частном доме.