ГОРОСКОП НА 9 АПРЕЛЯ ⟩ Плодотворный день для Рыб, а Скорпионов ждут неожиданные предложения

Вторая половина дня будет более благоприятной с точки зрения общения. Многим удается разобраться в собственных чувствах, из-за этого и понять других становится проще. Вероятны перемены к лучшему в семейных отношениях.

Овен

Подходящий день для того, чтобы думать о будущем, строить планы и обсуждать их с людьми, которые могут помочь в осуществлении задуманного. Вы уверены в успехе самых смелых начинаний, часто это передается окружающим. Если понадобится помощь в осуществлении задуманного, вы получите ее без труда. Не исключены необычные встречи, возможно знакомство с человеком, о котором вы слышали много хорошего. Вероятно начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно и вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни.

Телец

День складывается хорошо, вам во многом везет. Не возникает причин для переживаний и волнений. Будет возможность завершить то, что было начато раньше, убедиться, что не осталось никаких недоделок, нерешенных вопросов. Вам удается правильно расставить приоритеты и быстро достичь самых важных целей. Не исключены встречи, которые запомнятся вам надолго или натолкнут на интересные мысли. Некоторые Тельцы подружатся с теми, с кем прежде часто спорили. Вторая половина дня обещает выгодные покупки. Вероятны денежные поступления.

Близнецы