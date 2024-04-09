Начало дня будет беспокойным. Трудно планировать что-то на это время: обстоятельства складываются самым неожиданным образом, появляются новые дела и задачи. Люди, которые прежде отлично ладили, часто спорят, и даже сгоряча обижают друг друга. К счастью, все разногласия вскоре останутся в прошлом.
ГОРОСКОП НА 9 АПРЕЛЯ ⟩ Плодотворный день для Рыб, а Скорпионов ждут неожиданные предложения
Вторая половина дня будет более благоприятной с точки зрения общения. Многим удается разобраться в собственных чувствах, из-за этого и понять других становится проще. Вероятны перемены к лучшему в семейных отношениях.
Овен
Подходящий день для того, чтобы думать о будущем, строить планы и обсуждать их с людьми, которые могут помочь в осуществлении задуманного. Вы уверены в успехе самых смелых начинаний, часто это передается окружающим. Если понадобится помощь в осуществлении задуманного, вы получите ее без труда. Не исключены необычные встречи, возможно знакомство с человеком, о котором вы слышали много хорошего. Вероятно начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно и вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни.
Телец
День складывается хорошо, вам во многом везет. Не возникает причин для переживаний и волнений. Будет возможность завершить то, что было начато раньше, убедиться, что не осталось никаких недоделок, нерешенных вопросов. Вам удается правильно расставить приоритеты и быстро достичь самых важных целей. Не исключены встречи, которые запомнятся вам надолго или натолкнут на интересные мысли. Некоторые Тельцы подружатся с теми, с кем прежде часто спорили. Вторая половина дня обещает выгодные покупки. Вероятны денежные поступления.
Близнецы
Лучше не спешить. В начале дня трудно будет сосредоточиться на делах. Едва ли удастся реализовать новые идеи, да и сделать то, что было запланировано раньше, будет нелегко. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вы чувствуете, что настроение улучшается, да и достигать поставленных целей становится проще. До конца дня вы успеете сделать многое, добьетесь того, о чем другие прежде только мечтали. Возможны приятные встречи, интересные знакомства. Вы отлично ладите с людьми и многим нравитесь.
Рак
Важно не тревожиться по пустякам. Этот день не лишен напряженных моментов, но чаще всего речь идет не о серьезных проблемах, а о мелочах, которые вскоре останутся в прошлом и забудутся. В первой половине дня придется потратить некоторое время на исправление чужих ошибок. Вторая порадует удачными совпадениями. Вероятны встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться. Если прежде и возникали какие-то разногласия, сейчас легко оставить их в прошлом и достичь взаимопонимания. Появятся новые идеи, в осуществлении которых помогут друзья и давние знакомые.
Лев
Беспокойный день, но веселый и приятный. Он отлично подходит для встреч с друзьями. Будет возможность обсудить массу интересных вещей, прийти к единому мнению о том, из-за чего раньше возникали разногласия. Не всем представителям знака удается осуществить то, что было задумано. Но это не беда; вы знаете, что чуть позже обязательно наверстаете упущенное. Возможны приятные сюрпризы, подарки. Вторая половина дня благоприятна для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать вас и ваших близких.
Дева
Подходящий день для обсуждения и решения важных вопросов. Вы действуете быстро, не тратите время напрасно, поэтому успеваете очень многое. Не исключены удачные совпадения, благодаря которым вы поймете, как достичь давно поставленной цели. Гармонично складываются личные отношения, вы отлично ладите с близкими людьми, с полуслова понимаете тех, кто вам дорог. Правда, день не лишен неожиданностей. Одна из них может спутать ваши планы, заставить что-то отложить на потом. Не тревожьтесь: позже вы все наверстаете.
Весы
Благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с работой и бизнесом. Вы хорошо видите перспективы многих начинаний, можете верно оценить последствия любых поступков. Удачно проходят деловые переговоры, будет шанс договориться о сотрудничестве с теми, от кого многое зависит. Вторая половина дня обещает денежные поступления и удачные покупки. Это подходящее время для решения любых практических вопросов. Вы быстро справитесь с домашними делами, они не покажутся вам особенно утомительными или скучными.
Скорпион
Беспокойный, но интересный день. Чаще обычного приходится экспериментировать, импровизировать, принимать решения на ходу. Вам это дается легко, интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Возможны необычные и неожиданные предложения. Стоит собрать побольше информации, прежде чем давать конкретный ответ. Вторая половина дня обещает приятные известия издалека. Возможны в это время и приятные визиты. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы когда-то вместе работали. Будет шанс восстановить полезные деловые связи.
Стрелец
Может быть трудно сохранять спокойствие в первой половине дня. Эмоциональный фон отличается напряженностью, вы часто тревожитесь по пустякам, переживаете из-за того, на что не в силах повлиять. В середине дня удастся настроиться на более конструктивный лад, появятся конкретные планы, которые захочется воплотить в жизнь. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Вы быстро поймете, стоит ли принимать их. Вечер – отличное время для отдыха и спокойных размышлений о будущем. Становится ясно, как лучше действовать и на чем сосредоточиться в первую очередь.
Козерог
Не спешите. Первая половина дня едва ли подойдет для начала новых дел, особенно если речь идет о чем-то непривычном, незнакомом. Вам потребуется много времени, чтобы во всем разобраться, понять, как стоит действовать. Не всегда ясно, к каким советам стоит прислушаться, а на какие лучше не обращать внимания. Вторая половина дня проходит веселее. Она дает шанс решить проблемы, тревожившие вас в последние дни, получить ответы на какие-то важные вопросы. Порадует встреча со старыми знакомыми, друзья найдут способ поднять вам настроение.
Водолей
Отличный день для новых начинаний. Работа спорится, вы отлично справляетесь с тем, что прежде не получалось. Представители знака быстро учатся новому, получают много полезной информации. Будет возможность укрепить деловые связи, договориться о возобновлении сотрудничества с теми, с кем вы прежде уже работали. Вечер обещает романтические сюрпризы, приятные моменты, незабываемые свидания. Появится шанс восстановить отношения с человеком, с которым вы в последнее время не ладили. Вы не обманываете ни себя, ни других; это очень нравится окружающим.
Рыбы
Отличный плодотворный день. Будет шанс реализовать новые идеи, воплотить в жизнь то, что было задумано раньше. Вы часто руководствуетесь интуицией, всегда верно оцениваете возможные последствия своих поступков. Это позволяет избежать серьезных ошибок. Удачно решаются вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Могут появиться новые идеи; благодаря их реализации вы укрепите свои профессиональные позиции, заслужите уважение деловых партнеров. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций, вы отлично ладите с близкими.