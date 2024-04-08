Виктория Бекхэм, конечно, умеет удивлять. Она частенько отпускает сомнительные шуточки в адрес своего звездного мужа Дэвида, но к такому, кажется, не были готовы даже самые преданные фанаты этой парочки. Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, с помощью которого привлекла внимание к промежности футболиста, пишет Marca.
Виктория Бекхэм шокировала пользователей Сети пошлой шуткой про Дэвида: «Мне не нужно было это видеть»
«Сказала мужу, что он пропустил немного», - подписала Виктория провокационный снимок, на котором из молнии джинсов Дэвида торчит прядь длинных светло-коричневых волос.
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А вот пользователи Сети настоятельно посоветовали Виктории не посвящать общественность в самые интимные подробности своей семейной жизни.
«Мне не нужно было это видеть», «Итак, она потеряла наращенную прядь, выполняя свои супружеские обязанности. Не нужно этим хвастаться», «Действительно ли публике необходимо знать о промежности ее мужа?» - возмутились пользователи.