Виктория Бекхэм шокировала пользователей Сети пошлой шуткой про Дэвида: «Мне не нужно было это видеть»

Виктория Бекхэм, конечно, умеет удивлять. Она частенько отпускает сомнительные шуточки в адрес своего звездного мужа Дэвида, но к такому, кажется, не были готовы даже самые преданные фанаты этой парочки. Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, с помощью которого привлекла внимание к промежности футболиста, пишет Marca.