Раз весна не спешит радовать нас теплой погодой, то нужно искать радость в мелочах. Жена певца Стефана Айрапетяна, Виктория, и их дочь Майя наслаждаются процессом приготовления маффинов в холодный апрельский день.
ВИДЕО ⟩ «Такая милая, молодец!» Годоваля дочь Стефана Айрапетяна испекла кексы вместе с матерью
«Готовим с Майей маффины», – поделилась Виктория Айрапетян в социальных сетях милым видео.
Не весь процесс шел гладко, потому что в какой-то момент Майя захотела съесть тесто, в которое было добавлено сырое яйцо. Когда Виктория запретила дочери попробовать тесто, Майя заплакала, но быстро успокоилась.
«Момент с плачем – любимый», – прокомментировал кто-то под забавным видео.
«Такая милая, молодец! Маленькая мамина помощница», – добавил другой.
Кто-то предположил, что в будущем Майя станет пекарем. «Будущий пекарь, виден талант!» – похвалили годовалую Майю.