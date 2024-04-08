ЗАБАВНОЕ ФОТО ⟩ Эстонский радиоведущий отмечает с женой годовщину: 31 год назад я сорвал куш

С подписью «31 год вместе» Мяркс поделился в Instagram милыми роликами из их с супругой совместных путешествий.

В сторис он выложил забавную фотографию того, как 31 год назад он сорвал куш. На снимке Эвелин рекламирует комплект Stimorol для пляжного волейбола. К фотографии Мяркс добавил песню ABBA «The Winner Takes It All» («Победитель забирает все» - прим. ред.).

Скриншот сторис. Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

В прошлом году, на 30-летие со дня знакомства пары, Мяркс поделился несколькими забавными снимками в стиле ретро. "Тридцать лет назад я пригласил на танец одну милую даму. Я узнал, что ее зовут Эвелин. Нам было очень здорово вместе впрочем, как и сейчас! Пролетимся с 1993-1999 годов до сегодняшнего дня".

Эвелин и Рауно Мяркс познакомились на конкурсе молодых диджеев, когда оба еще были учениками средней школы. Мероприятие организовал Алари Кивисаар в тартуском клубе Rukkilill. Эвелин и Рауно поженились 7 августа 1999 года в Тарту. В этом году они отмечают серебряную свадьбу.

У пары растут три дочери: Мия Марии (21), Лий Хелеэн (19) и Кейра Исабель (12).