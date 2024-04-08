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Отправленная за решетку заядлая Facebook-мошенница вновь взялась за старое?

Кетлин Крузе
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Аннели Мартинсон в зале суда.
Аннели Мартинсон в зале суда. Фото: Kuvatõmmis Kuuuurija saatest

«В наличии платья из кружева, новые. Цена 19 евро», - гласила реклама в Facebook на странице Аннеке Эхтед. Однако в социальных сетях ходят слухи, что это Аннели Мартинсон, серийная мошенница с многочисленными судимостями, которая якобы снова занимается продажей одежды через Facebook.

1 ноября прошлого года Аннели Мартинсон, которая в течение нескольких лет продавала людям воздух через Facebook Marketplace, была приговорена к тюремному заключению.

Аннели, сопровождаемая полицией и в принудительном порядке доставленная в суд, была приговорена к одному году и четырем месяцам тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если Мартинсон не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока. Поскольку в прошлом серийная мошенница уклонялась от наказания, из зала суда ее сразу же увезли в тюрьму на 25 дней.

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