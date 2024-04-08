«В наличии платья из кружева, новые. Цена 19 евро», - гласила реклама в Facebook на странице Аннеке Эхтед. Однако в социальных сетях ходят слухи, что это Аннели Мартинсон, серийная мошенница с многочисленными судимостями, которая якобы снова занимается продажей одежды через Facebook.
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Отправленная за решетку заядлая Facebook-мошенница вновь взялась за старое?
1 ноября прошлого года Аннели Мартинсон, которая в течение нескольких лет продавала людям воздух через Facebook Marketplace, была приговорена к тюремному заключению.