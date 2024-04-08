Отправленная за решетку заядлая Facebook-мошенница вновь взялась за старое?

1 ноября прошлого года Аннели Мартинсон , которая в течение нескольких лет продавала людям воздух через Facebook Marketplace, была приговорена к тюремному заключению.

Аннели, сопровождаемая полицией и в принудительном порядке доставленная в суд, была приговорена к одному году и четырем месяцам тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если Мартинсон не совершит нового умышленного преступления в течение двухлетнего испытательного срока. Поскольку в прошлом серийная мошенница уклонялась от наказания, из зала суда ее сразу же увезли в тюрьму на 25 дней.