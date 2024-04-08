Больной раком король Карл III снова замечен на публике

Монарх впервые за последние три месяца появился перед подданными, когда приехал на пасхальную службу в Виндзоре, и поклонники наконец увидели его после новостей о раке. Он находился в отличном настроении и махал рукой присутствующим. Как позже рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс, ему не хотелось покидать публику, поскольку король наслаждался вниманием.

Король продолжают исполнять часть своих обязанностей. Более того, он готовится к двухнедельному государственному визиту в Австралию, запланированному на октябрь. Говорят, что монарх чувствует себя «оптимистично» после пасхальной встречи с общественностью и, как сообщается, сказал своим помощникам, что «усиливает» планы двухнедельной поездки, в ходе которой он также посетит Новую Зеландию и Самоа. «Король рвется к работе после длительного перерыва из-за диагноза рака. Он знает, что не может оставаться без дела, и чувствует себя чрезвычайно позитивно после того, как тесты позволили ему посетить пасхальную воскресную службу и провести время, общаясь с публикой, чего ему так не хватало. Он на седьмом небе от счастья от того, как прошло лечение, и от планов на развитие Австралии, Новой Зеландии и Самоа», – сообщил источник The Sun.