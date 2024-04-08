Сильвия Ильвес делится радостной новостью – ее 11-летний сын Тристан занял первое место в конкурсе виолончелистов «Parim Noor Instrumentalist 2024». «Я просто отказалась от других своих обязанностей и сидела дома с ребенком в качестве учителя игры на виолончели. Это принесло свои плоды, Тристан хорошо взял себя в руки», – говорит Сильвия.
ВИДЕО ⟩ Сын эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес выиграл престижный конкурс
5 апреля состоялся финал национального конкурса виолончелистов «Parim Noor Instrumentalist 2024». Тристан Ильвес завоевал первое место в категории А своей возрастной группы и титул «Parim Noor Instrumentalist 2024». Помимо первого места, Тристан также получил специальную награду Эстонской академии музыки и театра за очень хорошее выступление.
В финале Тристан исполнил технически сложное, но музыкально элегантное произведение – концерт для виолончели соль мажор Луиджи Боккерини, который был обязательным к исполнению для всех участников.
Тристан учится в Таллиннской школе музыки и балета, его преподавателем по игре на виолончели является Март Лаас. Талантливый юноша также участвовал в этом же конкурсе в 2022 году, где занял 2-е место.
Сильвия Ильвес рассказала редакции Elu24, что перед конкурсом репетитор игры на виолончели бы довольно суров к ее сыну и сказал, что выступление на конкурсе требуют много домашней работы с мамой, поэтому нужно больше дополнительных занятий. «Я приняла совет близко к сердцу и, хотя у меня были свои дела, я просто отказалась от других своих обязанностей и сидела дома с ребенком в качестве учителя игры на виолончели. Это принесло свои плоды, Тристан хорошо взял себя в руки!» – говорит Сильвия, которая очень рада достижениям своего сына.
Смотри выступление Тристана: