ВИДЕО ⟩ Сын эстонской виолончелистки Сильвии Ильвес выиграл престижный конкурс

Сильвия Ильвес рассказала редакции Elu24, что перед конкурсом репетитор игры на виолончели бы довольно суров к ее сыну и сказал, что выступление на конкурсе требуют много домашней работы с мамой, поэтому нужно больше дополнительных занятий. «Я приняла совет близко к сердцу и, хотя у меня были свои дела, я просто отказалась от других своих обязанностей и сидела дома с ребенком в качестве учителя игры на виолончели. Это принесло свои плоды, Тристан хорошо взял себя в руки!» – говорит Сильвия, которая очень рада достижениям своего сына.