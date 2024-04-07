ВИДЕО ⟩ Обнаженный монах перебрал и пытался посреди ночи залезть в келью к монашкам

В Таиланде правоохранители задержали 35-летнего буддийского монаха из города Бурирам, который пытался проникнуть в келью к монашкам. Об этом курьезном случае написало издание The Thaiger.

Пракид Чердсакун накануне выпил слишком много алкоголя, нарушив монастырские правила, и в нетрезвом состоянии посреди ночи пытался попасть в комнату двух монахинь, однако их двери были закрыты.

Разъяренный из-за неудачи мужчина начал стрелять из рогатки в окна комнаты, поэтому женщинам пришлось вызвать на помощь правоохранителей. Полицейские задержали пьяного нарушителя общественного порядка и доставили его в местный участок.

Во время допроса Чердсакун отрицал намерение незаконно проникнуть в келью монахинь. Он утверждал, что стрелял в окна, чтобы заставить их погасить свет, горевший без надобности.

Пострадавшие, в свою очередь, рассказали, что задержанный часто злоупотребляет алкоголем, хотя раньше не создавал им проблем. Этого мужчину из-за пьянства якобы перевели к ним после изгнания из другого монастыря.

«Он всегда считал себя лидером и приказывал прислуживать ему», — говорят женщины.

53-летняя мать монаха позже объяснила, что алкоголь помогал ее сыну бороться с симптомами эпилепсии, но сама она якобы не приносила ему выпивки. Женщина стремится приобщить сына к религии, потому что надеется, что это его спасет.