Первая половина дня будет беспокойной и насыщенной. Многим сложно противостоять соблазнам. Часто люди тратят массу сил, энергии и средств на исполнение своих желаний, о которых вскоре забудут, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 8 АПРЕЛЯ ⟩ У Близнецов насыщенный день, у Львов появятся много новых идей, а у Рыб Будет возможность восстановить деловые отношения
Помогает опыт, полученный раньше. Тем, кто привык учиться на своих ошибках, удается избежать многих трудностей. Вторая половина дня будет более спокойной, приятной и плодотворной. Она подходит для общения с близкими. Хорошо проходят любые встречи в неформальной обстановке. Можно обсуждать и рабочие вопросы, и личные дела.
Овен
Не все дается легко, но вы настойчивы и не отказываетесь от задуманного, что бы ни происходило. Возможен успех в деле, которому в последние недели было отдано немало сил. Порой сложно решить новые задачи, но и тут вы справляетесь со всеми трудностями. Помогает изобретательность: вы находите пути к цели, о которых другие даже не догадывались. Вечером лучше избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. Отдых и смена обстановки вам не помешают. Близкие будут рады провести с вами время и, возможно, предложат что-то интересное.
Телец
Благоприятный день, легкий и интересный. Вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь, часто находите верные ответы на вопросы, которые ставили окружающих в тупик. Не исключены предложения о работе или долгосрочном сотрудничестве. Тут можно ответить согласием без долгих раздумий. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и приятными известиями. Вероятны неожиданные визиты, встречи с людьми, с которыми вы давно не виделись. Удастся о многом поговорить, эти беседы натолкнут вас на интересные мысли.
Близнецы
Насыщенный день, в течение которого вам придется заниматься не только знакомыми делами, но и чем-то совершенно новым. Скорее всего, учиться нужно будет буквально на ходу. К счастью, вы быстро запоминаете все, что может оказаться важным. В начале дня настроение может часто меняться, вторая же половина проходит гораздо спокойнее, не приносит поводов для переживаний и волнений. В это время возможны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады, встречи со старыми знакомыми. Некоторые Близнецы узнают что-то важное.
Рак
Отличный день с деловой точки зрения. Будет шанс заключить выгодные сделки, не исключено, что у вас появится новый источник доходов. Некоторые Раки получат предложения, на которые без долгих размышлений ответят согласием и не пожалеют об этом. Плодотворно проходят переговоры, вам нетрудно будет убедить окружающих в своей правоте. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Вы с полуслова понимаете любимого человека, стараетесь во всем поддержать и приятно удивить. Он отвечает тем же.
Лев
Начало дня будет ярким, интересным и вдохновляющим. Появляется много новых идей, вы с энтузиазмом беретесь за их реализацию. Трудности не пугают, вы находите способ преодолеть все преграды, возникающие на пути. Многим Львам в этом поможет опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допускают серьезных ошибок. Вторая половина дня дает шанс решить какие-то практические вопросы, навести порядок, избавиться от ненужного. Подходит это время и для того, чтобы выбирать и покупать полезные вещи для дома.
Дева
Старайтесь не раздражаться из-за мелочей, на обращать внимания на какие-то досадные недоразумения, неудачные совпадения. Эмоциональный фон может быть нестабильным в начале дня, со временем влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится. Останутся в прошлом сомнения, которые мешали вам двигаться вперед. Вторая половина дня полна хороших идей, к реализации которых можно приступить немедленно. Друзья с удовольствием вам помогут. Вечер подходит для романтических свиданий. Вам легко будет найти общий язык с любимым человеком.
Весы
Насыщенный, яркий и запоминающийся день. Открывается много новых возможностей; постарайтесь воспользоваться каждой из них. Чаще обычного везет в делах, иногда вас поддерживают люди, от которых вы прежде не ожидали ничего подобного. Оказываются удачными импровизации и эксперименты. Если вы идете своим путем, то быстро добиваетесь поставленных целей. Благоприятный день для общения. Вы со многими быстро находите общий язык, часто производите хорошее впечатление на тех, кто прежде замечал лишь чужие недостатки.
Скорпион
День полон событий. Чаще обычного приходится заниматься несколькими делами сразу, думать о тысяче вещей одновременно. Вряд ли кто-то мог бы справиться с этим лучше вас. Не исключено, что значительную часть дня вы посвятите решению чужих проблем. Это отнимет немало сил. Но жаловаться вы вряд ли будете, ведь получите именно тот результат, к которому стремитесь. Вторая половина дня – время интересных знакомств и встреч, которые могут положить начало новым отношениям. Многим Скорпионам интуиция подсказывает, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.
Стрелец
Удачный день с деловой точки зрения. Открываются новые перспективы, не исключено, что вы найдете способ неплохо заработать или заключите выгодные сделки. Вероятны удачные покупки. Вы не относитесь к деньгам легкомысленно, избегаете напрасных трат. Гармонично складываются отношения с близкими, не возникает поводов для разногласий и споров. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий: они будут полны незабываемых моментов. Благоприятен этот период и для того, чтобы разобраться в собственных чувствах. Многое становится ясным.
Козерог
Первая половина дня может принести хлопоты и трудности. Особенно переживать не стоит: вскоре все наладится, вы найдете общий язык со многими людьми, поладите с теми, с кем прежде часто спорили. Пока же не давайте воли негативным эмоциям и старайтесь заниматься делами, с которыми можете справиться сами. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, настроение улучшится, жизнь наладится. Вторая половина недели – время, когда вы можете увидеть возможности, которых прежде не замечали. Можно принимать важные решения; вы не ошибетесь.
Водолей
Легкий, интересный, вдохновляющий день. Вы найдете ответы на многие вопросы, которые прежде ставили вас в тупик. Не исключены приятные знакомства, возможно начало дружеских или романтических отношений. Вы на многих производите сильное впечатление, часто нравитесь людям, прежде ни к кому не испытывавшим симпатии. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы и бизнеса. Пока неясно, когда удастся воплотить их в жизнь, но у вас есть время обдумать все как следует. Делиться своими замыслами не спешите: едва ли кто-то сейчас сможет оценить их правильно.
Рыбы
Вы легко находите общий язык с окружающими, часто понимаете, что на душе у людей, которые вам едва знакомы. Будет возможность восстановить деловые или дружеские отношения, прежде игравшие важную роль в вашей жизни. Можно обсуждать и рабочие вопросы, и личные дела; в любом случае это идет на пользу. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов, дает шанс заключить выгодные сделки. Вы отлично справляетесь с привычными делами, рутинные задачи не нагоняют на вас скуку. Останется время для отдыха и приятного общения с близкими.